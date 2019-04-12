目前正值螢火蟲季節，夜幕垂降面可見到閃爍星點從草叢竄出，縣內山區多處可欣賞到螢火蟲帶來的璀璨夜景，吸引各地民眾與攝影好手慕名前往，在三義鄉的西湖渡假村內，更可拍攝到銅錢草反射出的藍色光點，與螢火蟲串交織成「三義藍眼淚」的絕美畫面。

賞螢季來臨，大批螢火蟲出沒「見客」，西湖渡假村經理呂曉青表示，螢火蟲原本出沒於深山，現在已逐漸擴及忘憂谷入口的大草坪附近，為友善環境，飯店前方路燈及鄰近車道路燈全面更換為對螢火蟲友善的590nm生態路燈，且賞螢時間全面管制車輛，盡可能減少光線對螢火蟲與生態的影響，如今螢火蟲不緊逐漸往外移動，數量更有增加趨勢。

賞螢季節除吸引各地民眾到苗栗欣賞火舞紛飛的浪漫夜景外，更是聚集許多攝影好手捕捉螢火蟲飛舞的瞬間，然在忘憂谷保育區內在傍晚的特定時分透過相機拍攝，會發現在螢光閃爍下，竟有一整片藍海襯托著，為銅錢草在微光反射下透出的藍光，肉眼見不到僅能透過相機記錄，如此神秘的生態奇景讓許多攝影好手朝聖，並賦予「三義藍眼淚」美名。

為避免生態破壞，呂曉菁提醒，賞螢時盡量不要開燈也別大聲喧嘩，以免妨礙他人賞螢興致外，人類聲波也會影響螢火蟲習性。另，她強調，千萬別螢火蟲，由於人類體溫較螢火蟲高，觸碰到牠們，會造成螢火蟲「燙傷」而影響其繁殖、求偶等行為。

(中時 )