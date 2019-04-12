由管理超過千億資金的Cottonwood集團投資、晶華集團頂級品牌麗晶管理、國內豪宅仲介大師房屋代理銷售「三強聯手」的美國波士頓建案「Echelon Seaport」12日正式開賣，全球展銷首站挑選即台北出發，這也是暌違十年的麗晶品牌正式重返北美市場。

晶華酒店集團董事長潘思亮指出，結合品牌、酒店、豪宅的綜合開發是未來趨勢，也是成功的商業模式，更易連結國際市場，買家可以在IHG旗下20個品牌的飯店免費升等套房，麗晶酒店除了2014與杜拜ICD集團合作的黑山港，雅加達、越南富國島麗晶酒店等案均於近年開幕。

大師房屋在7國、16個海外城市代理不動產銷售，近年光在波士頓即銷售超過60件房屋。大師房屋董事長陳建慶表示，國內的豪宅指標案件可以看出富豪對五星酒店服務的認同，不過相較於結合文華東方酒店的「文華苑」每戶4、5億元起跳，結合萬豪酒店的「西華富邦」每戶1.5億元起跳，即使結合艾美酒店的「琢豐」每戶也要5、6,000萬元以上，在波士頓擁有麗晶品牌的豪宅最低門檻只需美金75萬元。

該案由三棟大樓組成，最大賣點為1,400坪的公共設施、是周邊同級建案的五倍大；目前共有第一期「133 Seaport 」與第二期「135 Seaport」 ，其中「133 Seaport 」銷售率達五成，「135 Seaport」由大師房屋獨家代理台灣銷售，開放VIP預約，社區共192戶，房型有套房到三房頂層複式公寓，由於美國不動產採實坪計價，換算單價約與台北市蛋黃區相當。

(工商 )