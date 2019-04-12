德化國小學童不怕苦騎獨輪車進香，個個架式十足。（陳淑娥翻攝）

大甲區德化國小獨輪車進香隊伍，11日在新港奉天宮祝壽大典後，跟隨大甲媽腳步展開騎乘獨輪車絕活，17位小朋友不怕苦將行經180公里，每逢宮廟便展開獨輪花式表演，明年將挑戰騎獨輪車全程遶境。

德化國小校長利佳龍表示，今年特別邀請文史學者張慶忠，在遶境行程中，為孩子介紹跟媽祖遶境有淵源宮廟或進香隊伍及陣頭，讓他們對遶境人事物更加解，也豐富了行程。

參與獨輪車進香的德化國小四健會會員共17人，最小的才2年級，大家不怕苦，在新港奉天宮祝壽大典結束後，跟隨媽祖一「輪」一腳印，回程將行經超過180公里，每逢宮廟立刻進行獨輪花式表演，吸引眾多信徒目光，紛紛豎起大拇指肯定孩子的奉獻及吃苦精神。

大甲區農會總幹事黃瑞祥表示，四健會會員從小參與故鄉的宗教文化活動，盼能增進對土地及故鄉的認同情感。推廣部人員張木生表示，獨輪車隊今年是第二次參與遶境，去、今年分別體驗騎半程獨輪車行程，明年預計將騎獨輪車挑戰全程遶境，讓孩子更能感受媽祖悲天憫人的精神。

(中時 )