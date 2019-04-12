全球第一人蔘品牌正官庄首度參加「2019台北國際連鎖加盟大展」。(正官庄提供)

全球第一人蔘品牌正官庄，是此次大展中唯一一家開放加盟的保健食品公司。(正官庄提供)

「2019台北國際連鎖加盟大展」12日於台北世貿一館盛大開展，近年連鎖加盟產業變動甚鉅，健康概念與科技趨勢產業是發展熱點。有鑑於保健市場需求與國人健康意識提升，全球第一人蔘品牌正官庄今年首度參與加盟展，希望延續經營佳績外，更加入「空白商圈」的加盟計畫，提倡「加盟在地化」，展現百年品牌永續經營的理念與深耕台灣的決心！

韓國人蔘外銷實力驚人，根據Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation出版刊物報導，去年韓國人蔘的出口值達1億8千萬美金，不僅美、日等國對於高麗蔘的需求成長，大中華圈的銷售更是大幅增加。看好保健商機，全球第一人蔘品牌正官庄首度參加「2019台北國際連鎖加盟大展」，正官庄營業部副理崔俊永表示：「正官庄是擁有傳承120年的全球綜合保健食品品牌，韓國門市已超過1,000家，我們希望能將韓國的成功門市經營模式複製到台灣市場，推廣台灣消費者保健風潮。」尤其正官庄擁有傳承120年研製高麗蔘的專業，有韓國國家級食品安全的保證，更是此次台北國際連鎖加盟大展中唯一一家開放加盟的保健食品公司。

在食安、環境污染議題層出不窮之時，國人提升對健康的重視，帶動保健產業的發展契機。根據財政部的統計，近年保健食品零售產業的家數及營業額都有亮眼表現，家數在6年間成長了17.9%，2017年的產值則已達150.7億元。順應市場趨勢，正官庄也積極拓展服務據點，去年正式開放在台加盟，並針對台灣市場的需求積極推廣。

今年正官庄推出「空白商圈」加盟計畫，希望深入台灣各地，讓在地化的加盟主來經營。崔俊永說：「對於未接觸過保健相關的加盟夥伴，正官庄會協助商圈評估與後續相關的設計規劃，以既有店養成後轉換成加盟店，降低加盟主初期經營上的風險與養成基本客戶，並且提供完善的教育訓練與駐店輔導等，讓加盟主可無後顧之憂地衝刺業績。」

正官庄表示，4/12-4/15台北春季加盟展期間，洽詢加盟就能獲得贈品。也可至正官庄官網www.kgc.com.tw查詢，或洽加盟信箱: [email protected]。

(中時電子報)