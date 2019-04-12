台中客運將在春社公園旁設置公車停車場，春社里長李志祥指出，這兒一大早有許多老人家來運動，將會帶來交通、空汙、噪音三大問題。（黃國峰攝）

台中市南屯區七星南街、嶺東路交叉口附近一片約一公頃的空地，日前傳出台中客運向台糖承租為停車場，地方居民看到已在整地動工，向里長及議員反應，指出此舉將為造成當地交通大打結、空氣及噪音汙染，紛紛表示反對。

台中市議員張耀中指出，嶺東路僅雙向二線道、七星南街更小條，目前交通狀況已不好，在這邊設置公車停車場絕對是雪上加霜，將請張廖萬堅立委向台糖要求，不能把該土地租給台中客運使用。

春社里長李志洋指出，台中客運與台糖私下簽約，沒事先知會里民，如果以後蓋好，恐會造成交通安全、空氣、噪音三大問題，這塊地旁就是春社公園，每天早上不少老人家都會到那邊運動，每天早上5點公車就會發車，可想像在附近運動的居民會吸到多少廢氣，而嶺東路、忠勇路是精科、工業區、嶺東科技大學的必經道路，平常就車多， 100多輛公車的進出，里民交通安全絕對隱憂，再者社區大樓就在旁邊，噪音更是大問題。春社里民絕對堅決抗議在此設置大型停車場。

台中市政府交通局表示，台中客運尚未提出本案申請，尚無法得知該公司欲辦理內容；若該公司日後提出市區公車停車場申請計畫，本局將依規審理並要求針對民眾疑義事項提出具改善內容，與當地居民妥為溝通，取得共識。

台中市立委張廖萬堅表示，將於16日於春社里活動中心，邀集台糖、台中客運及相關局處，開協調會，針對該地設置停車場的合法性、以及是否有評估對環境噪音及空氣汙染的衝擊作探討。

(中時 )