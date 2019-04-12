民進黨籍前國防部長蔡明憲今因不滿黨中執會延長總統初選時間，憤而退黨；前行政院長賴清德今在臉書呼籲，「我在此呼籲同志不要退黨，我參與這次總統黨內初選的目的之一，就是重新找回民進黨的價值。」

賴清德今以「波折當淬煉 珍惜創黨價值」為題在臉書發文，蔡明憲先生是他非常尊重的民主前輩，退出民進黨，他非常不捨。

他說，「我在此呼籲同志不要退黨，我參與這次總統黨內初選的目的之一，就是重新找回民進黨的價值。」

他指出，雖然過程會遇到一些波折，但他都視為是一種淬鍊，他會把困難當作是鍛鍊自己的方式，因為民進黨人不會忘記創黨的艱辛與一路堅持的理想，「我們一定不畏困難，堅定繼續往前走，也希望國人能夠支持我」。

他說，唯有透過初選這道民主程序，才有辦法團結黨內，把已經分散的力量再次凝聚起來，取得國人的支持，打贏2020的總統大選，也讓立法委員的席次不會受到太大的衝擊。

他呼籲，一定要珍惜民進黨創黨的精神，要珍惜民進黨這道民主的初選機制，不必給它貼上任何標籤，我會讓支持者知道，民進黨捍衛「民主」與「進步」的理念，絕不會改變，也請同志要有信心，大家一起努力。

(中時 )