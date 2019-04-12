術科競賽。（沈揮勝攝）

南投縣國中技藝教育學程「電機、電子職群」，12日在國立水里商工競技，共有15所國中、各校頂尖菁英58名報名參與；水里商工校長徐文法表示，此次競賽，包含學科及術科配線時作，優勝成績將由縣政府統一公告。

參賽國中包括埔里、大成、水里、國姓、北梅、同富、南投、宏仁、草屯、竹山、中興、名間、集集、旭光等15所國中，計58位選手報名。上午8點20分報到抽籤，9點20分先進行150分鐘的術科實作室內配線，下午1點20分再進行40分鐘的學科測驗。

徐文法指出，術科成績占80％、學科成績20％，兩測驗分數依占分比例及時間快慢評定名次；競賽場內，學生無不卯足全勁，競爭激烈。

水商祕書洪春成指出，該校從2009年起，持續受委託規畫並承辦全縣國中技藝教育學程電機、電子職群競賽活動；今年由實習處主任徐芬霞、就業組長鄒宗林與電機科主任滕永盛執行，順利完成任務。

(中時 )