寶鴻建設「大白」建案位於草悟道第一排，成為綠園道地標。（盧金足翻攝）

中港公益路建案，外觀造型令人驚艷。（圖／寶鴻建設提供）

中台灣交通便利，打破蛋黃區及蛋白區的界限，為房地產帶來利多！建商評估一樣1200萬房價，在台中市中心買兩房一車位，但在彰化卻可買到透天別墅，從彰化到台中車程走國道一號快速方便，房價雖高，仍被視投資置產熱門標的物。

近年來，台中市各大建商紛請出國際知名建築大師來台灣設計，寶鴻建設總經理陳明仁捷足先登，力邀被日本媒體譽為百分百建築師的高松伸，為中台灣設計首座住宅大樓寶鴻「清美」大樓，「清美」是高松伸在中台灣唯一的集合住宅作品，打下建案新地標。

「好的房子不一定要高總價，我希望可以讓年輕人選擇好住，買的起的好宅；不一昧追求豪宅」，陳明仁說，產品規畫種類要多元，有符合退休群高齡宅、透天型住宅，無論年輕人成家、或三房低總價的換屋產品，都可輕鬆買的起。

今年寶鴻建設三案齊發，包括4月將開案的彰化寶鴻精誠案、綠園道的大白案、以青年人為主要的規畫坪數為考量的中港公益路案等，備受很多粉絲期待。

陳明仁強調，建築不該是一成不變的呆板線條，流線外觀更增添前衛時尚感，中台灣成為生活圈，他插旗彰化推出百戶別墅造鎮，與規畫全台首座太陽能火車站的金獎建築師呂麗純合作，導入建築工藝，鼓勵年輕人購屋考量，不必侷限台中市，有了快速交通動脈，彰化也是居住首選。

(中時 )