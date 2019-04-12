中國和平統一促進會明將在台中市舉辦遊行，內政部次長陳宗彥表示，政府尊重人民集會遊行的自由與權利，但遊行不應危害國家安全及社會安定，並嚴正強調，不能接受外國勢力干擾國家安全，尤其是大陸，政府有責確保國安無虞，呼籲主辦單位不應有傷害國家主權的行為，並應遵守「集會遊行法」相關規定。

陳宗彥指出，依據「集會遊行法」規定，集會遊行不得危害國家安全、社會秩序或公共利益，請主辦單位自律，避免違法，警政單位也將嚴正執法，絕不允許違法的行為發生。

(中時 )