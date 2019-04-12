統促會遊行 內政部嗆嚴執法 不接受大陸干擾國安 18:592019/04/12 中時 張理國 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中國和平統一促進會明將在台中市舉辦遊行，內政部次長陳宗彥表示，政府尊重人民集會遊行的自由與權利，但遊行不應危害國家安全及社會安定，並嚴正強調，不能接受外國勢力干擾國家安全，尤其是大陸，政府有責確保國安無虞，呼籲主辦單位不應有傷害國家主權的行為，並應遵守「集會遊行法」相關規定。 陳宗彥指出，依據「集會遊行法」規定，集會遊行不得危害國家安全、社會秩序或公共利益，請主辦單位自律，避免違法，警政單位也將嚴正執法，絕不允許違法的行為發生。 (中時 ) #遊行 #統促會 也許您會感興趣 推薦閱讀 台化麥寮廠氣爆 勞動部下令停工並依法究辦 13:532019/04/08 上銀科技ISO 45001國際標準驗證 9日授證 19:512019/04/09 美海警船穿越台海 北京惱火 04:092019/04/10 陸重國安動作多 學者籲設立系所 04:092019/04/10 陸國安教育日 深入民間築穩防線 04:092019/04/10 防範工安事件 江蘇全面緊盯台企 04:092019/04/11 統戰遊行「警車開道」？ 中市警澄清 17:572019/04/11 台灣退職總統們的亂源 04:092019/04/12 上銀職安大升級 獲國際肯定 04:102019/04/12 統促會、公民團體明台中火車站抗議 警嚴陣以待 17:502019/04/12 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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