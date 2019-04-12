宇舶表Big Bang Scuderia Ferrari 90周年紀念表，共有鉑金（左起）、碳纖維、藍寶石等三種材質，搭載HUB1241自製UNICO自動上鍊導柱輪飛返計時機芯，各限量90只。

OMEGA今年推出人類登月50周年，推出超霸阿波羅11號50週年限量腕表，Moonshine月光金表殼，113萬600元，限量1014只。（OMEGA 提供）

蕭邦贊助的Mille Mialia骨董車賽路經義大利鄉間，被譽為「最美麗的車賽」。（Chopard提供）

蕭邦與Mille Miglia骨董車賽合作推出的聯名表，充滿復古風情，限量1000只。（Chopard提供）

泰格豪雅今年在BASEL發表專為高爾夫運動設計

喜愛高爾夫運動的LVMH集團少東Frederic Arnault，是泰格豪雅高爾夫智能表的幕後推手。（TAG Heuer提供）

柏萊士贊助雷諾F1賽車，今年推出新款BR03-94 R.S.19計時碼表，限量999只，22萬元。（Bell ＆ Ross提供）

跨界聯名已是行銷的不二法門，且是一場雙贏的生存策略，今年BASEL表展出現不少玩跨界聯名的腕表，與跑車、賽車、高爾夫等運動結盟聯乘，讓腕表不僅是計時工具，且是讓人有無限聯想的情感載具。

★HUBLOT X 法拉利車隊

宇舶表（HUBLOT)自2011年與義大利法拉利Ferrari跑車結盟以來，每年都會結合跑車的設計元素開發充滿創意的聯名表。今年宇舶表為慶祝法拉利跑車90周年慶，推出三款Big Bang法拉利車隊90周年紀念表，分別採用了鉑金、藍寶石和碳纖維等三款表殼，分別象徵了過去、現代和未來。

該系列聯名表款搭載HUB1241自製UNICO自動上鍊導柱輪飛返計時機芯，其中採用時下最前衛先進的碳纖維表殼，表帶採用賽車手身上穿的Nomex防火纖維布料，整支表以紅黑對比色調，正源自法拉利F1賽車的配色。

★ OMEGA X NASA登月計畫

OMEGA今年雖未參加BASEL表展，但在展期同步發表的一款人類登月50周年的「超霸阿波羅11號50週年限量表」，向勇敢冒險的太空人致敬。

OMEGA與美國NASA總署的登月計畫有著緊密的聯結，是其他瑞士腕表品牌無人能及的優勢。60年代美國NASA為了登月，從眾多鐘表品牌中挑選出最堅固耐用又精準的手表，歷經一番耐熱、震動、振動與真空測試等各種實驗後，最終由OMEGA的超霸腕表脫穎而出，成為NASA 官方指定用表，隨著阿波羅11號三位太空人成功登月，OMEGA也成為第一只登陸月球的腕表。

今年新款登月50周年聯名表以Moonshine月光金打造，表圈採用勃艮地酒紅色陶瓷（二氧化鋯），底蓋刻有「1969-2019」、「阿波羅11號登月50周年」等字樣，搭配隕石坑表盒，限量1014只。

★蕭邦 X Mille Miglia骨董車賽

蕭邦（Chopard）與Mille Miglia骨董車賽合作已逾30年，賽程從義大利布雷西亞到羅馬全程1600公里，每年都有400多輛的骨董車途經北義托斯卡尼山丘的酒莊、農村和古城堡，被譽為「世上最美麗的車賽」。

今年蕭邦推出的Mille Miglia聯名表以義大利知名老電影《甜蜜

生活》（Dolce vita）為主題，充滿濃濃的復古風情，底蓋上鐫刻Mille Miglia車賽標誌和賽車旗幟的黑白雙色格紋，搭配駝色穿孔小牛皮表帶，更添紳士品味，限量1000只。

★ Tag Heuer X 高爾夫

泰格豪雅（TAG Heuer）今年在BASEL發表一款專為高爾夫運動設計的TAG Heuer Connected Modular 45智能腕表，而這款腕表的誕生，與品牌新任策略與數位科技總監Frederic Arnault有很大的關係。

氣宇軒昂、流露貴族品味的Frederic Arnault來頭不小，他是

LVMH集團總裁Bernard Arnault的第四個兒子，看準高爾夫運動的市場潛力，他親自研發主導這款高爾夫智能表的研發，並親自在BASEL表展主持新表發表會。他指出，高爾夫運動人口持續成長，尤其在中國的上流社會更是一項火紅的運動，高爾夫球場數目更是倍數成長，市場潛力驚人。

為了開發高爾夫專業表的市場，泰格豪雅不惜鉅資研發高爾夫專用導航軟體APP，智能表只要透過手機連結，就能載入全球超過近4萬座球場的3D繪圖，打球時隨手看智能表，就能獲得最準確的球場資訊，並記載腕表主人在球場的表現和綜合分析，台灣的高爾夫球場也適用。

★Bell ＆ Ross X 雷諾F1賽車

Bell ＆ Ross（柏萊士）於3年前成為雷諾F1車隊的贊助商和官方時計，今年新登場的聯名表BRV3-94 R.S.19和BR03-94 R.S.19，分別是一圓一方的表殼，延續雷諾F1賽車的經典黃黑色調，表盤採用F1賽車常見的超輕碳纖維材質，融入賽車儀表的設計細節，高精密計時碼表功能精準度至八分之一秒，時長達30分鐘，各限量999只。

(中時 )