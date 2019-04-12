養螞蟻當寵物，成為寵物界新興流行。（柯宗緯攝）

高雄寵物展12日登場，螞蟻專區吸引民眾目光。（柯宗緯攝）

高雄寵物用品展12日於巨蛋登場，匯集百家廠商、250個攤位祭出「破盤價」優惠，打造1公尺巨型扭蛋網美打卡區。除阿貓、阿狗外，最吸睛的莫過於巨型七彩螞蟻、客製化螞蟻巢，連台灣最大的「台北巨山蟻」也亮相，吸引民眾瞪大眼睛仔細端詳。

養螞蟻成為新興流行，這可不是玩笑話。螞蟻帝國創辦人王秉誠指出，台灣約逾300種螞蟻，屬於神奇有趣的「社會性昆蟲」，可以看見牠們外出辛勞工作模樣，卻看不到牠們在暗無天日的巢穴生活，也成為飼主觀察樂趣。

王秉誠表示，這次展出的「台北巨山蟻」為台灣最大的螞蟻，身長約2至2.2公分，1隻市價約2000元，但飼養並不簡單，由於棲息在200公尺以上海拔，必須溫度控制及營造舒適環境，才有利生長。

展方指出，寵物展12日至15日，近百廠商祭出跳樓特惠、推出流血價好康，挑戰市場最低價，包括奧斯蒙寵物保健系列40元有找、PETSKEY飼料隨身包只要1元、自然邏輯犬糧限定買1送1。

今年大會下重，打造全新「寵物系」網美拍照聖地，特別訂製1公尺巨型扭蛋、全場Ｑ萌療癒系玩偶，快閃獻給南部寵奴們嗨翻全場，而13日除邀請人氣網紅柯基犬coffee到場外，戶外也召集破百隻同品種毛孩齊聚。

(中時 )