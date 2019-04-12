法國國民議會對南海議題蒐集資料，近日說明這份即將公開的報告，多位議員就台灣議題提問。報告負責人之一黑澤表示，談南海避不開台灣，但台灣議題極敏感，必須謹慎處理。

據中央社報導，國民議會外交事務委員會南海戰略議題小組今年1月底邀請中華民國駐法代表吳志中出席聽證會，以瞭解台灣在南海議題上的主張；法國國防部及外交部官員、其他國家駐法官員和學者也參加這場聽證會，國民議會外交事務委員會在蒐集各方意見及分析後，近期將公布這份報告。

報導指出，會中有13位代表不同黨團的議員發言，涵蓋法國與其他歐洲國家的立場及作為、國際情勢發展、環境等議題，其中5人提到台灣。其中參與的共和黨的昆丁（Didier Quentin）提到中國大陸軍事力量出現在台灣海峽的觀察，「畢竟中國越來越強調對台灣的主權，有擴張的野心」；而共和黨的艾畢雍（Michel Herbillon）也在會上詢問中國大陸軍機及軍艦近年也頻繁接近台灣，如何看待這種局勢。

共和黨的特拉斯圖-伊斯納（Laurence Trastour-Isnart）則進一步提問，法國是否應考慮與台灣發展戰略夥伴關係，讓台灣更能應對中國大陸威脅。

另外，共和前進的巴赫比耶（Frederic Barbier）表示，中國大陸經濟強勢影響下的全球關係平衡問題，法國應製造一種平衡，與更多國家合作，在經濟關係上維持份量，且應該重視台灣議題。

共和前進（LREM）黑澤（Jean-Luc Reitzer）黑澤表示，談到南海議題時避不開台灣，因此不可能不邀請吳志中出席聽證會，台灣也主張在南海的主權，強調環保及人道救援，想法和做法與中國大陸相異；他也表示，其他歐洲國家的部長級官員可以訪問台灣，法國卻已很久未派官方代表出訪。

(中時電子報)