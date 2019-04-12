台南下架伯享生技股份有限公司逾期奶精粉再製產品。（台南市衛生局提供）

高雄爆出逾期奶精再製，台南市政府衛生局10日接獲高雄市政府衛生局通報，協助下架高雄市伯享生技股份有限公司逾期奶精粉再製產品，2天來針對該公司下游業者（販售、餐飲等業者）稽查，據該公司供貨產品清單比對查核，共計下架28.76公斤，退回該公司。

台南市政府衛生局呼籲，食品業者使用原材料應符合食品安全衛生管理法相關法令規定，選購食品應選擇商譽及衛生良好廠商購買，並有可追溯來源之相關資料或紀錄。

依據食品安全衛生管理法第15條第1項第8款規定，食品或食品添加物逾有效日期者不得製造、加工、調配、包裝、運送、貯存、販賣、輸入、輸出、做為贈品或公開陳列，違規產品依同法第52條規定應予沒入銷毀；並依同法第44條第1項規定，處新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰。

另食品業者應落實自主管理，遵守同法第7條第5項規定，發現產品有危害衛生安全之虞時，應即主動停止製造、加工、販賣及辦理回收，並通報直轄市、縣（市）主管機關。

(中時 )