Hit Fm聯播網「OH夜DJ」魏如萱(娃娃)去年產下可愛的兒子Louis，由妹妹魏如昀代班半年，終於在四月正式復工，上工第一天她跟魏如昀一同主持，娃娃笑說：「我來跟妹妹交接，但之後妹妹在我主持電台的時候，還是要去當我兒子保母！」

回歸電台後的第一天心得，娃娃說就像放了一個暑假後的開學第一天，聊完天就可以回家，有點不踏實，很怕自己會變生疏，但其實身體會自動導航，「不會忘記的事情還是不會忘記。」

娃娃自曝兒子Louis是愛笑的「happy baby」，每天都在笑，有時候因為工作或開會需要出門，但兒子也不會哭，不過她現都跟著兒子一起作息，她主持時段又是晚上9點到11點，到了晚上就開始想睡，她還笑說：「生理時鐘到了，十一點會感覺開始脹奶，要餵寶寶了。」

她表示自己目前還有9公斤要減，但因要餵母乳，所以不能馬上減肥，希望可以給寶寶很多營養，笑說營養師說她要減的9公斤中有6公斤應該都是奶。

有趣的是，有聽眾將魏如昀的名字打成注音文「ㄨㄖㄩ」，娃娃說：「我就是ㄨㄖㄒ。」又指著電台同事「小姐姐」說：「妳們叫做『ㄒㄐㄐ』。」，但因為唸起來很像「吸雞雞」，讓全場大笑，娃娃才發現自己開了黃腔。

(中時 )