呂女褲當上藏著5包毒咖啡包。（程炳璋翻攝）

呂姓女子11日從台南機場搭機前往金門，卻在安檢門過關時被女警搜出褲檔內藏有34公克的三級毒咖啡包，她落網辯稱到外地工作太勞累，想帶毒品食用。航警局台南分駐所依照毒品危害防制條例將他移送台南地檢署偵辦。

33歲呂女最近要到金門工作，日前與朋友到KTV歡唱道別，卻聽信朋友煽動，考量在外地工作太勞累，可以吸毒提神，購買5包近35公克的愷他命毒咖啡包，要帶到金門食用。

呂女11日到台南機場搭飛機準備前往金門，擔心毒品放在行李內恐遭機場X光機查獲，於是將毒咖啡包塞進褲襠，拉下上衣遮掩，大膽闖關登機。

航警局高雄分局臺南分駐所針對毒品偷渡案件十分敏感，員警對旅客身體加強拍搜行為，分駐所女警11日在安檢門查覺呂女腹部有異物，要求她拉開上衣，立刻見到5包愷他命毒品。

被抓包的呂女一度狡辯，佯稱毒品只是一般「咖啡」，要帶上飛機提神。但女警懷疑正常人不會將咖啡包放在褲襠，於是用試劑與機器測試咖啡包內粉狀物，驗出是容易使人產生妄想、興奮、多話的第3級新興毒品「氯乙基卡西酮」，俗稱愷他命，曾有青少年因濫用致死。將呂女依照毒品危害防制條例移送台南地檢署偵辦。

航警局台南分駐所表示，台南機場警方自去年底查獲一件55包三級毒品，今年2月又查獲1件1包，加上4月呂女這件，3案都是旅客貼身夾帶被搜出。

警方表示，嫌犯以為安檢門只對鐵製物品有反應，沒有X光機搜查，因此偏愛隨身攜帶毒品，但警方已加強拍搜，才會多次查獲心存僥倖的毒犯。

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(中時 )