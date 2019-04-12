圖說：寶格麗OCTO ROMA大自鳴萬年歷複雜功能腕錶，2613萬。

百達翡麗5520P-001兩地時間響鬧鉑金腕表，結合獨家雙時區顯示裝置和24小時經典音簧響鬧功能，690 萬元。(Patek Philippe提供）

百達翡麗6300G-010雙面藍調大師報時腕表，正反表盤可翻轉，是今年品牌最引以為傲的曠世鉅作。(Patek Philippe提供）

百達翡麗Nautilus 5726／1A-014換上藍色表面，更加時尚年輕，139萬7000元。(Patek Philippe提供）

百達翡麗Aquanaut 5168G系列換上綠色表盤，色調溫潤優雅時尚，120 萬7000元。(Patek Philippe提供）

勞力士Oyster Perpetual Cosmograph Daytona黃金鑽表，是品牌年輕潮流化的代表作品。（Rolex提供）

勞力士Oyster Perpetual Day-Date 36腕表大玩表殼與表面對比色，鉑金表殼搭粉紅色蛋白石表盤。（Rolex提供）

勞力士Oyster Perpetual Day-Date 36腕表大玩表殼與表面對比色，黃金表殼搭藍色綠松石表盤。（Rolex提供）

在風雨飄搖中登場的巴塞爾表展（BASELWORLD），雖然參訪人數比起去年銳減了22％，但幸好有百達翡麗、寶格麗、勞力士等重量級品牌力挺撐住展場，並端出品牌最引以為傲的年度新作，讓表展得以圓滿落幕，繳出亮麗的成績單。

★寶格麗拚超薄玩材質 自我超越

若要推選今年BASEL表展更具話題的腕表，肯定非寶格麗的「Octo Finissimo超薄GMT自動上鍊計時碼表」莫屬，試想一下，倘若今年寶格麗沒有推出這支打破世界超薄紀錄的超薄計時碼表，今年表展肯定會失色許多。

這只「Octo Finissimo超薄GMT自動上鍊計時碼表」搭載的Finissimo超薄機芯僅有3.3mm，加上超薄鈦金屬表殼後的厚度也僅有6.9mm，是品牌第五支打破超薄世界紀錄且搭載GMT功能的自動上鍊腕表。

寶格麗挾著超薄機芯的優勢，自2014年以來幾乎每年都會推出一支打破世界紀錄的超薄表，包括Octo Finissimo超薄手動上鍊陀飛輪、Octo Finissimo超薄三問表、Octo Finissimo超薄自動上鍊腕表，以及去年打破伯爵 (PIAGET)紀錄的Octo Finissimo自動上鍊陀飛輪腕表，不斷自我突破，如今寶格麗再度推出史上最薄的計時碼表，證明了「唯有寶格麗，可以超越寶格麗」。

此外，寶格麗Octo Finissimo系列腕表以往多採用鈦金屬或貴金屬材質，今年首次挑戰高難度的陶瓷材質，既要形塑難度甚高八角型表盤，又得超薄打磨避免碎裂，將超薄工藝帶到更高的境界。

★百達翡麗創新技術 不減優雅品味

有表王之稱的百達翡麗今年在BASEL表展發表多款複雜能腕表，其中以6300G-010雙面藍調大師報時腕表最受矚目，是今年品牌最引以為傲的鉅作，具備三條音簧和5項打簧報時功能，專利的響鈴裝置以三問功能的完整旋律，按設定的響鬧時間報時，可翻轉的表盤有正反兩面，一面顯示日期，一面則是時間，擁有月相、萬年曆、第二時區等，總共具備20項複雜功能。

另一款5520P-001兩地時間響鬧鉑金腕表，搭載品牌歷經五年研發的AL 30-660 S C FUS機芯，並一舉拿下響鬧裝置4項專利，且是第一只具有防水功能的報時腕表，該腕表結合獨家雙時區顯示裝置及24小時經典音簧響鬧功能，是品牌的年度力作。

百達翡麗也追趕藍色和綠色表盤的流行風，將市面上嚴重缺貨的

Aquanaut 5168G系列換上綠色表盤，Nautilus 5726也在今年終於推出藍面，但不改內歛優雅。Aquanaut系列5168G-010的綠色表盤並非陽剛和軍綠或狂野的亮綠色，而且溫潤的抹茶綠，Nautilus系列5726／1A-014的藍表面，採用的是Nautilus在1976年初代的藍黑漸層色調，風格沉穩而不張揚。

★勞力士弄潮、玩色 變年輕

繼極至奢華版彩虹圈鑽表之後，今年勞力士（Rolex）推出一款

Oyster Perpetual Cosmograph Daytona黃金鑽表，以黑色漆面為底，以鑽石排列奢華的雲紋圖騰，表圈以36顆梯形鑽石代替經典的測速計，雖是極盡奢華的鑽表，但配備的卻是Oysterflex橡膠表帶，具備金屬表帶的堅固可靠和橡膠表帶的靈活舒適，是品牌年輕化、街頭潮流化的代表作品。

另勞力士Oyster Perpetual Day-Date 36也玩表殼與表面對比色，如黃金表殼搭綠色表面，玫瑰金表殼搭棕色表面，甚至還有黃金表殼搭藍色綠松石表盤、鉑金表殼搭粉紅色蛋白石表面，配色相當大膽。

(中時 )