嘉義市長黃敏惠回應議員關切鐵路高架化問題，強調目前進度超前。（廖素慧翻攝）

嘉義市鐵路高架化工程正在進行臨時軌定樁，並進行永久軌用地調查預估，傳出有17戶承租戶不知道住家要被拆遷、工程進度拖延等疑慮，市長黃敏惠12日回應市議會專題討論時強調，目前鐵高工程超前，「只會快、不會慢」。

嘉義市議會108年第3、4次臨時會12日專題討論鐵高工程，蔡文旭、張榮藏、陳姿妏、蔡榮豐、蔡永泉、鄭光宏、吳上明、張秀華、王美惠等議員聚焦關切鐵高預定軌道沿線竟有17戶承租戶沒有被通知到，而不知道自家要被拆遷、市府自籌配合款39億負擔大、拆遷補償費等問題。

交通處長鄭君健說，當初鐵高用地通知地主，17戶台鐵承租戶未被通知，鐵道局已擬定5月間舉辦說明會，向17戶承租戶說明。

張秀華、蔡榮豐認為近幾年物價漲，拆遷補償標準也應隨物價調整，以利公共工程順利推進，減少民怨、接地氣，提案建請市府修正《嘉義市興辦公共工程用地建築改良物拆遷補償救濟自治條例》，提高補償金額。

黃敏惠表示，鐵路高架化一定會做，目前進度超前，她上任後積極向中央爭取調降地方自籌款，同時推進鐵高進度，雙軌並行，沒有延宕，為了嘉義的發展，「只會快，絕對不會慢。」

市府工務處表示，已研議修訂拆遷補償救濟自治條例，將盡快送新辦法到市議會審查。

(中時 )