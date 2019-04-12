技藝競賽讓學生看見自己的天賦及實力。（袁庭堯攝）

苦練搭配天賦，才能成就不凡。「高雄市107學年度國中技藝課程教育學生技藝競賽」頒獎典禮上，得獎學生用自身奮鬥的故事，鼓勵同儕勇敢追夢，證明行行都能出狀元。

國中技藝教育課程有6000多名學生參學，學校從中選出638名選手參賽，最後計有186名學生獲獎，未來可在「高雄區107學年度國民中學技藝技能優良學生甄審就讀職業學校及高級中學附設職業類科」甄審時加分。

高市教育局長吳榕峯現場頒獎時，以「蛻變技藝、夢想起飛」勉勵學生，只要肯努力，終究會看見不一樣的自己。今年國中技藝課程競賽頒獎典禮，中山工商特地安排星光大道規格的頒獎方式，讓學生們備感新鮮。

「電機與電子職群、基本工業電子」奪冠的是明華國中三年級葉柔妤，因家裡開工廠，從小喜歡自己修理電子玩具，經過多年苦練，電路板焊接手法精煉，一路打敗30位男生脫穎而出，顛覆電子業的性別印象，吸引不少目光。

「餐旅職群、廚藝製作」第一名為三民國中三年級潘錦佳，受到父親從事甜點烘焙的啟發，立志要成為廚師，不斷的以大量的練習，領悟出握刀及切菜的技巧。考試前晚，潘錦佳還特地切了10多條紅蘿蔔穩定手感，考試時粿仔條切的快又完整，讓評審一致讚嘆。

「農業職群、植物繁殖技術」第一名為桃源國中三年級顏誠業，擁有豐富的務農經驗，接受課程訓練後，能夠快速精準的掌握農作物種植的訣竅。他成功將南瓜、胡瓜結莖繁殖，種出好吃、抗蟲害的優質南瓜。顏誠業認為，偏鄉農業具有轉型有機的優勢，未來他將精進農業知識，希望提升家鄉桃源區的農業實力。

(中時 )