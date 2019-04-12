龍潭區中豐路一間工廠倉庫12日凌晨發生大火，濃濃的塑膠臭味傳遍周圍，民眾表示臭到只能緊閉窗戶，消防隊獲報後出動百餘名人員，直至當日上午近8時才將火勢完全撲滅。該工廠鐵皮屋燃燒面積約700平方公尺，無人員受困傷亡，財物損失待查，起火原因調查中。

12日凌晨中豐路一間新設廠房不明原因起火，深夜火勢烈焰沖天，臭味飄散讓民眾緊閉門窗，還有人拍下濃煙竄起的照片貼在網上請路過民眾繞路，以免影響消防人員救災，火勢直到當天上午8時才全數撲滅，大清早上班的民眾表示聞到空氣中有燒到電線的味道，以為又有不肖人士偷燒有害廢棄物，沒想到竟是廠房失火。

消防局第四大隊派出上百名消防人員、27輛各式消防車輛前往灌救，由於廠房占地700坪且為鐵皮工廠，燒起來火勢相當猛烈，消防人員以水線防護，人員不能貿然進入，同時也避免廠房持續向外延燒，不過廠房內部囤放許多可燃物，消防人員連夜打火直到上午8時才全數撲滅。

根據初步調查，該廠房為一家環保公司所有，廠房空間內囤放許多塑膠粒子，起火後火勢烈焰沖天，臭味飄散影響當地居民。由於發生時間為深夜，廠房無人幸未造成人員傷亡，目前消防局火調科還在調查起火原因與財損。

(中時 )