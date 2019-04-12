金管會推動的全民退休金自主投資實驗平台，24小時就爆出1萬人預約開戶，超出預期，金管會主委顧立雄12日表示：「原本基富通報告，4月底還不確定能否到1萬人」，顧立雄表示，參與人數增加並不會增加投資風險，反而能增加實驗的可信度。

為了推廣及證明定期定額投資基金，可能得到不錯的正報酬，金管會與基富通合作推出全民退休自主投資專案，參與實驗者為期二年內必須定期定額投資、不能中斷扣款，才可以享有零申購手續費及低經理費，實驗人數上限設定1萬人。

但11日宣布開跑，報名預約開戶人數已破1萬人次，讓顧立雄感到很驚訝，原本基富通預估到4月底還不一定能有1萬人，現在24小時內就爆滿，決定擴大收件，對於還要不要設實驗人數上限？顧立雄說：「這是基金投資，人數增加不會造成風險提高」，反而可以讓基金規模擴大，可以讓實驗更被驗證，增加可信度。

顧立雄出任這次實驗平台第一個開戶的代言人，他也表示自家小孩看了相關報導後，也決定要拿資料去報名開戶。

(工商 )