動土儀式的金鏟子大受歡迎，民眾紛紛排隊請市長鄭文燦（左）簽名助孕。（邱立雅攝）

為了解決桃園市人口增加、公共停車空間不足問題，市府積極增設路外停車場，其中前瞻計畫補助興建公共運輸智慧停車場核准共9座12.6億元，平鎮文化公園即屬其一，12日上午舉辦地下停車場興建工程開工典禮，未來將可提供市民汽車位232席。開工典禮結束後，民眾瘋搶金鏟子，排隊請市長鄭文燦簽名，希望求子順利。

「桃園市平鎮區文化公園地下停車場興建工程」12日舉辦開工典禮，停車場工程總經費2.95億元，計畫闢建地下3層停車場及地上公園並附屬服務中心，總樓地板面積約2600坪，交通局劉慶豐局長表示，未來將可提供市民232席汽車位，提供先進智慧化停車場以提升停車品質。

除有效改善停車空間不足問題，文化公園未來將以嶄新的面貌點綴桃園市平鎮區，地上公園重新整頓，並設計埤塘式鋪面及公園服務中心，提供周邊民眾有特色的遊憩場所，地下停車場也會設置大量自然採光及自然通氣井，以產生良好對流通風，並收納公園周圍台電電箱，優化行人通行空間。

鄭文燦表示，為改善民眾生活機能及提供停車轉乘大眾運輸系統及提供民眾充足舒適的停車位，市府規畫了一系列興建路外停車場興建工程，期望透過公共設施的興建，將有效提升民眾生活品質及紓解都市區停車位不足問題，為桃園人打造便民、環保、智慧科技與安全的生活環境品質。

動土儀式結束後，現場民眾瘋搶金鏟子，由於傳統習俗認為金鏟子有「助孕產子」的效果，民眾紛紛排隊請鄭文燦簽名祝福，有頭髮花白的婦人排隊時笑稱是為女兒求的，也有男性民眾一連帶走兩把金鏟子，說自己用不到，要當作禮物送給好友。

(中時 )