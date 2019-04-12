新北市長侯友宜（中）12日下午率隊強制拆除違章建築、無照營業且涉及多起吸毒案的「傑妮MOTEL」。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜（左二）12日下午率隊強制拆除違章建築、無照營業且涉及多起吸毒案的「傑妮MOTEL」。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜12日下午率隊強制拆除違章建築、無照營業且涉及多起吸毒案的「傑妮MOTEL」。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜12日下午率隊強制拆除違章建築、無照營業且涉及多起吸毒案的「傑妮MOTEL」。（葉書宏攝）

率隊拆違建Motel侯友宜：治安汙染源

新北市政府執行「安居三箭─治安、公安、交安」專案大執法，市長侯友宜今（12日）下午率隊，出動5台大型重機械，強制拆除違章建築、無照營業且涉及多起吸毒案的「傑妮Motel」，展現新北「違法零容忍」決心。

侯友宜指出，該Motel已形成地方治安汙染源，不僅沒有營業執照，連遭觀光旅遊局5次裁罰勒令歇業，並經警察局多次查獲房客搞轟趴吸毒，更嚴重的是，整棟建築物都屬違建，列為優先拆除對象。責成違章建築拆除大隊務必在2天內拆除乾淨。

消防局表示，該Motel長期無照營業，近5年已遭觀光局依違反發展觀光條例裁罰累計140萬元，並遭勒令歇業，業者仍長期擅自營業，自主管理鬆散，且2018年起迄今遭警察局查獲5次房客吸食毒品等，違反《毒品危害防制條例》明確。

另外，該Motel6名員工出現拆除現場抗議，高呼口號「官員作秀、勞工失業」，批評政府拆除動作過於魯莽。勞工局表示，將協請雇主應依法資遣，就業服務處也會協助勞工申請失業給付及轉職及轉職服務，以保障勞工權益。

就業服務處長林澤州表示，該Motel共6名員工有勞保，雇主事業場所因違法拆除致無法營運，不可歸責勞工，停工期間工資應照給，雇主若有歇業事實，應依規定資遣勞工，並依法給付資遣費，勞工若因權益受損，可向勞工局申請勞資爭議調解。

該Motel則發布聲明表示，浮洲都市計畫2002年公布主要計畫後，遲未有細部計畫，延宕至今，即使合法申請，由於都市計畫內土地，需依都市設計審議要求設計，需花費相當多額外資金。然當區段徵收開始，卻須無條件拆除，按原建物推估，約有補償5000萬救濟金，而新建物約需7000萬建造，顯已影響地主對土地利用權利。

新北市政府違建拆除大隊，未合法通知補正，即強行拆除，違反新北市政府建築物申請補辦建築執照作業要點第2點，顯未依法執行，違法不當行為，將循相關法律程序究責。

(中時 )