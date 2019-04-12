富邦悍將洋投羅力在經過數周休養，12日傷癒復出先發對戰Lamigo桃猿，將和年僅19歲的捕手戴培峰搭配，這場同時也是去年選秀狀元戴培峰首次進入一軍先發名單。富邦悍將總教練陳連宏對戴培峰很有信心，認為他的蹲捕能力沒有問題。

鑼總表示，安排戴陪鋒上場是為了讓打線增加左打者(Lamigo桃猿先發李茲為右投)，開季時先給他機會待在一軍，是為了讓他知道職棒的實力，下二軍後才能針對缺點加強不足。戴培峰今年在一軍有3次出賽都是後半段上場，3打數沒有安打，吞下2次三振。

在二軍時戴培峰曾和羅力2度搭配出賽，羅力也讚賞戴培峰沒有菜鳥的生澀，對於場上狀況總有很好的想法。對於首次在中職先發，戴培峰表示：「先發來的滿快的，但其實平常都有在準備隨時可以上場，心態也調整過了。從加入到現在，春、秋訓都曾和學長們搭配，大致上都有一定的默契。」

2000年出生的戴培峰是富邦悍將陣中第二年輕的球員，他認為過去在學生時期打球主要是看臨場反應，但加入中職後難度提升許多，要花更多時間做功課了解對手，打擊和守備也需要策略，上場後就不會把自己當新人，全力以赴。

(中時電子報)