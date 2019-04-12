慢慢說今邀田中千繪（中）擔任演唱會嘉賓。（雅慕斯娛樂提供）

慢慢說今辦新歌演唱會。（雅慕斯娛樂提供）

由主唱利得彙和吉他手沈志方組成的「慢慢說」，12日舉辦新專輯《1＋1＜3》演唱會，因歌迷只要憑專輯即可免費入場，事前無法預知觀眾人數，今下午彩排時，兩人坦言「很怕沒人來」心情緊張，但只要能演出都是機會：「有人、沒人都唱過，有人就玩人體衝浪啊，沒人就坐下來大家聊聊天。」他們出道前曾在颱風天開唱，當時台下只有2位觀眾。

回想當時演出，沈志方說：「台下只有2個人，還是照唱啊，現在反而心態建設沒那麼好，陰暗面比較多，現在看到（台下）沒人可能會臭臉，心裡還是會難過吧。」之前因練空中環特技撞傷肋骨的利得彙，經過一個半月休養已恢復得差不多，正巧昨天是兩人交往8週年紀念日，追問小兩口是否有親密互動慶祝？沈志方笑回女友尚未康復，無法「激烈運動」，相當用心。

他們今邀同門好友田中千繪助陣合唱〈自導自演〉，田中千繪說：「在我的記憶裡，很少這麼正式開口唱歌，上一次可能是9年前的跨年活動。」鮮少在公開場合唱國語歌，田中千繪害羞表示：「多年前曾上過專業的聲樂課，發現歌唱跟演戲的表演方式真的很不一樣，我就愈不敢開口唱歌。」

(中時 )