家家是北漂族。(相信提供)

家家近日受邀在邁入第五年的小花計畫展「查無此人 Where Have All the Flowers Gone」22年後,重新翻唱22年前順子的經典歌曲《回家》,並再次由五月天瑪莎擔任單曲製作人,細心的瑪莎為了加強歌曲氣氛,特別請工作人員錄下台北到台東搭火車沿路的背景音,更特別採用了3D實境模擬人耳麥克風錄製,像是一路隨著火車到了家家的故鄉台東。

先前並不知道這樣安排的家家,在錄音時果真真情流露,在聽到「前往台東的列車」的月台廣播時,就忍不住流下淚水。

家家回憶當時的心境時,感性地說道:「那感覺像是離家越來近,會想到回家呼嘯而過的風景、一座一座山。」這樣的巧妙安排,更讓家家後來戴上耳機聽到成品全身雞皮疙瘩,因為環境音太立體,彷彿身歷其境,她也建議:「大家一定要帶起耳機聽。」

已經「北漂」多年的她,對搭火車相當熟悉,她說:「每次搭車回家,越靠近熟悉的地方。越有很多小時候跟家人一起坐火車的回憶。」家家笑說,像是自己就很喜歡喝火車上提供的茶水,她回憶道:「花東的火車就是有便當老叟跟巴哺阿北在車廂間穿梭,搭配小孩的嬉鬧聲。讓整個車廂都很有溫度。」

(中時 )