林智堅市長(中)，現身支持「幾點了咖啡館」在新竹市開設分店。（7-11提供）

新竹首家，由失智長者擔任店員的「幾點了咖啡館」，今（12日）於新竹市7-11科學門市開幕，現場由65～83歲的高齡長輩為大家服務，新竹市長林智堅也到場為長輩加油。

財團法人老五老基金會，今年加入由天主教中華聖母社會福利基金會，與7-11合作的「幾點了咖啡館」，將失智友善環境服務拓展到新竹，失智長輩每周五上午10點至11點，到7-11科學門市擔任店員為民眾服務。

林智堅指出，在台灣9成以上的失智者都住在家中，超過5成完全由家人照顧，面對失智症的病程變化，考驗著的是家屬心力體力的不斷耗損，透過日間照顧中心安排多元豐富的課程，不但可以提升長輩的社會參與、增進生活樂趣，也可以預防失能程度，及降低社會孤立感。

老五老基金會的社工也和失智奶奶們進行行前演練，包括擔任超商店員、看到消費者入店要喊：「歡迎光臨！」，在店內還要補貨、煮咖啡等，奶奶們都相當期待，同時親手製作花朵，送給今天到現場的客人。有任何的老人照顧問題，歡迎來電03-5794009老五老新竹服務中心

(中時 )