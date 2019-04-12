國有財產署中區分署雲林辦事處行動辦公室開到北港鎮公所，沿海地區承租戶就近換約很方便。（許素惠攝）

國有財產署中區分署雲林辦事處行動辦公室開到北港鎮公所，讓沿海地區承租戶可以就近換約，承租戶陳洪玉珠（左）領到租約很開心，一直向雲林辦事處承辦人李曼瑰致謝。（許素惠攝）

雲林縣國有土地今年租約到期戶數約2700戶，由於許多承租人都是年紀老邁的農民，為方便沿海地區承租戶就近換約，國有財產署中區分署雲林辦事處行動辦公室12日開到北港，獲得好評。該署提醒，未換約被終止租約會影響農保等資格，租戶千萬別忘記。

北港鎮公所是該行動辦公室首場駐點服務，受理對象為北港、元長、水林、褒忠4鄉鎮約300承租戶，由於雲林辦事處已先行書面通知承租戶該攜帶的資料證件，辦理快速，大家領取到新租約書，開心地的稱讚方便又省時。

該雲林辦事處股長梁晉源表示，如果忘記換約，該署會以為承租人沒有再承租的意願，就會終止租約，有的承租戶自己沒農地，一旦被終止國有地租約，極可能被認定無從事農務的事實，進而影響農保等資格，所以承租戶千萬不可輕忽。

雲林辦事處另排定5月28、30、31日於虎尾鎮多功能服務中心，受理虎尾鎮、西螺鎮、土庫鎮、二崙鄉、崙背鄉租約到期承租戶換約。6月18、19、20日在口湖鄉公所駐點服務口湖鄉內承租人換約，租戶可把握機會就近辦理。

(中時 )