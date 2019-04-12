網美餐廳「陽光皇后」從大馬紅回台灣，最近在大魯格草衙道開第3家分店。（柯宗緯翻攝）

台灣本土網美餐廳「陽光皇后」，從嘉義起家，以奢華歐洲宮廷風及滿足視覺及味覺的料理，從大馬紅回台灣，最近更進駐高雄大魯格草衙道，開第3家分店，打造上百坪空間，以粉色系裝潢點綴，引入可愛小麋鹿、甜蜜馬卡龍、網美霸氣鳥籠打卡椅、飛天氣球等，成為網紅必打卡名店。

業者指出，開幕期間消費滿千就送樂園抵用券，即起至4月14日點主餐免費升級99元套餐， 4月30日前吃烤雞再送烤雞券。

店內鎮店之寶-熱舞王妃(烤全雞)，烤全雞直立放在鳥籠中，吸睛度百分百，運用十幾種醬料醃製24小時以上，每隻雞也需透過30分鐘馬殺雞，讓醃料充份吸收在肉汁中，大口咬下雞汁瞬間噴發。

「甜品控」更不容錯過浪漫甜點、漸層飲品，像是網美必拍舒芙蕾系列，像雲朵般綿密口感，一端上桌濃郁蛋香撲鼻而來，放進嘴裡入口即化，有抹茶紅豆、大理石流星、巧克力焦糖舒芙蕾等口味。另外還有使用新鮮水果搭上現煮茶飲及現打氣泡水，製成的超美漸層飲料。

(中時 )