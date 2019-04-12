台北市長柯文哲近日在華府智庫「傳統基金會」演講時提出「親美友中」的想法，至於柯P到底會不會選總統，也引發外界高度關注。台北市議員王鴻薇對此分析說，5月初會是一個時機，台北市長選舉無效案，若丁守中勝訴，搞不好柯P會借力使力，乾脆宣布選總統。

王鴻薇指出，柯P把兩岸當一個牌來打，像去年本來有一個雙城論壇，在台北市舉行，怕影響選情，他硬是把它壓到選後才辦。而7、8月剛好是選總統的熱身，他這是要告訴大家，不只韓國瑜可以處理兩岸問題，他也可以處理兩岸問題，而他此次去上海，能不能見到國台辦主任劉結一，也不是什麼大問題，柯P玩兩岸牌，這是他參加2020大選的一個工具，甚至是一個造勢。

至於柯P什麼時候選總統？王鴻薇點出，搞不好5月初是一個時機，丁守中在選後去告了中選會和台北市選委會，5月10日將宣判，昨她問柯文哲，台北市選委會若敗訴，會不會上訴，柯說到時候再看，沒有給出答案。

王鴻薇在政論節目《少康戰情室》指出，到時柯P若真的當選無效，也就是丁守中勝訴的話，將會投下一個震撼彈。首先柯P的台北市長正當性就會出現問題，因法院認為去年整個混亂的選舉跟開票的局面，影響了選舉結果，如果柯上訴，他的第2次宣判可能會在10月，不曉得柯能不能拖到10月。不過若丁守中勝訴，搞不好柯P就會借力使力，乾脆宣布選總統。

民進黨立委林俊憲也認為，柯P一定會選2020，他還跑去美國、大陸，還有就是媽祖政治學，柯P去拜媽祖是4年前他要選台北市長的時候，今年他又來了。

(中時電子報)