大內酪梨籽系列產品於藍晒圖社區產業小舖上架，收入盈餘皆挹注社區老人福利、關懷據點共餐及社區守望相助等經費。（劉秀芬翻攝）

大內區是台南重要酪梨產區，種植面積占5成以上，近年為協助農民處理劣果及剩果問題，石子瀨社區發展協會自2018年1月成立「酪梨文創坊」，開發出多樣性的酪梨農特產加工品，目前已於藍晒圖「社區自造產業小舖」上架，收入盈餘將挹注社區老人福利、關懷據點共餐及社區守望相助等經費。

近年來國人健康意識抬頭，有「森林中的奶油」之美譽的酪梨亦逐漸廣受歡迎，大內區因產量居全國之冠，被譽為「酪梨的故鄉」，石子瀨社區發展協會除推廣酪梨鮮果，也以劣果及剩果開發出多樣性的酪梨農特產加工品。

目前石子瀨社區已研發出酪梨籽茶包、酪梨籽麵、酪梨防蚊液、酪梨手工皂及酪梨冰淇淋等多樣化系列商品，頗受好評。其中全國首創的酪梨籽麵，由社區協會理事長曾博揚與經營知名麵廠的台南市守望相助巡守大隊長宋俊明共同合作研發。

曾博揚表示，目前已推出川味椒麻、芝麻、古早味肉燥、南洋咖喱、蒙古串燒、養生清香等6種口味，可能有跟上近年流行的拌麵熱潮，年輕族群接受度頗高，以椒麻、芝麻、肉燥等3種拌麵銷路最佳，其他特殊口味也有不少愛好者。

酪梨籽麵製作費工費時，需將酪梨籽手工切片日曬，再經由低溫烘焙後研磨成粉，每包90克的酪梨籽麵，需要3顆酪梨籽才能完成，因此價位稍高，透過文化局「社區產業跨域升級計畫」輔導，設計樸實包裝設計，提升產品質感亦帶動銷售。

除了在藍晒圖「社區自造產業小舖」上架，石子瀨社區也積極打開網購、實體店面通路，還前進東京食品展，曾博揚也希望大家多多支持購買「酪梨文創坊」產品，收入盈餘將回饋社區，讓社區產業永續經營。

(中時 )