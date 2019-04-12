教育局長張明文頒發國中組遊戲設計特優－裕德高中國中部。（譚宇哲翻攝）

「新北市2019國中小Scratch程式設計競賽」複賽頒獎典禮今天在泰山區明志國小舉辦，新北市教育局長張明文表揚96位獲獎學生，並與現場學生組隊PK，張明文表示，未來2年市府將投入5億元，打造班班智慧教室環境，培養學生未來科技及創意的能力。

教育局指出，國中小Scratch程式設計競賽今年已邁入第9屆，今年共528件作品參賽，比去年增加119件，僅錄取87隊進入複賽，複賽必須在2.5小時內，依現場指定題目完成作品。

最終評選出特優8隊、優等16隊及佳作24隊，特優隊伍也將於4月26日至27日代表新北市到彰化縣參加「108年度貓咪盃-全國SCRATCH競賽暨創意市集」。

崇光女中用動畫展現不一樣的AI人工智慧聰明雨傘，獲「國中動畫組」特優；莒光國小獲「國小遊戲組」特優，背景設定在宮廟，以不同擲筊結果對應不同遊戲，例如笑筊是切水果遊戲、哭筊是挖禮物遊戲，聖筊則是滑雪遊戲。

崇光女中學生朱麗妍及洪偲喬表示，比賽讓她們發現自己的興趣，也讓國三生涯有了許多不一樣的體驗與成長。

張明文表示，市府過去已投入3億，完成全市校園網路升級，達成班班有AP（無線基地台）及班班高速上網的目標，未來2年市府將投入5億元，打造班班智慧教室環境，培養學生未來科技及創意的能力。

(中時 )