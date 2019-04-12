台灣強打王柏融挑戰日職，從今(12日)起在札幌巨蛋和羅德展開3連戰。羅德隊派出23歲右投二木康太，王柏融前2打席雖沒有安打，但第4局靠著深遠的高飛犧牲打，將三壘上的近藤健介送回本壘，原本主審判定在本壘前遭阻殺出局，火腿提出輔助判決後挑戰成功，近藤健介比捕手早一點碰到本壘板，火腿率先破蛋攻得1分，王柏融再賺進1分打點。

火腿及羅德隊前3局都沒有攻下分數，第4局火腿先由近藤健介敲出二壘安打，中田翔接著打出中外野飛球，但羅德隊守備發生瑕疵因此形成安打。一、三壘有人的情況下輪到王柏融打擊，王柏融面對135公里的偏低指叉球打擊成外野飛球遭接殺，三壘上的近藤健介直奔本壘，用頭部撲壘的方式希望為球隊搶下關鍵第1分，但羅德隊外野手荻野貴司也迅速回傳，主審判定在本壘前阻殺出局。

此時火腿隊提出電視輔助判決，經過重播後挑戰成功，主審改判近藤健介的手比羅德隊捕手江村直也更早一步觸碰到本壘板，火腿隊率先攻得1分，王柏融賺進1分打點，也是今年第8分打點。

但羅德沒有讓火腿高興太久，第5局先敲出安打再獲得一保送，兩出局的情況下輪到上半局差點將近藤健介刺殺在本壘前的荻野貴司，敲出適時安打將比數追成1比1平手。

第6局西川遙輝、大田泰示連續安打，近藤健介的高飛犧牲打再為球隊添得1分，中田翔纏鬥多球後敲出二壘安打形成3比1。面對強打王柏融，羅德選擇更換投手，由右投酒居知史接替，王柏融敲出滾地球遭接殺。下一棒橫尾俊建再敲出二壘安打，幫助火腿以4比1領先。

第7局羅德洋將瓦加斯敲出左外野安打，王柏融沒有算準球的落點，發生守備隱形瑕疵，讓打者上到二壘。雖然這局一度有滿壘的危機，不過火腿先發投手上澤直之回穩後沒讓羅德再添得分數，而王柏融也在第8局被換下場，由淺間大基接替王柏融守左外野，淺間一上場立刻上演美技接殺守備。

王柏融今日2打數0安打，但有1支高飛犧牲打獲得1分打點，比賽後半段被更換守備，最終火腿以4比1擊敗羅德，拿下本季第5勝。

(中時電子報)