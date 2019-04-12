促進轉型正義委員會向國家安全局調閱林宅血案、陳文成命案、美麗島事件等21筆政治檔案一事，總統府發言人黃重諺今表示，實現轉型正義與守護國家安全都是蔡英文總統就任後最重要的任務與承諾，兩者間並無必然衝突。

黃重諺強調，蔡英文總統「非常關切」近日有關國安局檔案的解密爭議，並指示總統府秘書長陳菊、國家安全會議秘書長李大維，隨即召集相關部門研議後續處理事宜。

去年8月，促進轉型正義委員會向國家安全局調閱林宅血案、美麗島事件、陳文成案等21案，卻僅得到1件，其餘則屬於永久機密。對此，民進黨立委段宜康日前質問國安會為何不能解密？他並表示，希望總統府能依職權予以解密或改變機密等級。對此，總統府第二局長邱昌嶽則回應，將檢討是否有繼續保密的必要。

黃重諺指出，在蔡總統指示下，國家安全局的上級機關國家安全會議將即依據《國家機密保護法》及《促進轉型正義條例》等法律規定，督導國家安全局逐案重新檢視檔案的機密等級與保密期限，在兼顧轉型正義及國家安全的前提下，經過近四十年時空環境變遷後能夠解密的檔案，將依法予以適當處理。

黃重諺強調，作為民主法治及落實轉型正義的國家，把該還原的真相逐一釐清，是政府應負的責任。

(中時 )