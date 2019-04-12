聖結石（左）在典禮上巧遇吳克群。（Webtvasia Taiwan提供）

聖結石11日到香港參加「微博星耀盛典」，榮獲「Vlog新勢力大獎」，成為台灣Youtuber唯一獲獎的代表；參與典禮前竟有意外的插曲，讓他差點上不了紅毯，原來香港的甜品遠赴盛名，他在典禮前與工作人員親自品嚐，卻意外的差點被噎死，「我喝了一半杯芒果汁，覺得喉嚨跟嘴裡怪怪的，怎麼有一些硬塊，想說我又不是點西瓜汁，哪來的小籽？吐出來一看，竟然是不知道什麼的塑膠片，數量多得可怕，幾乎每口都有塑膠片」。

聖結石原本好意想提醒店家果汁裡有塑膠片，可以讓店家知道狀況避免這樣的事，結果老闆娘就說了句「哦，我換一杯給你」，他聽聞連忙說不用，「心想給我10杯我也不太敢喝了」；頒獎典禮結束後，他自認肚子還有些怪怪的，自嘲自己雖然有吃過塑化劑，但還沒吃過真正的塑膠碎片，該甜品看到他發文後，也親自回訊息致歉，表示是攪拌機的零件退化導致，已更換新的零件。

他近期在Youtuber創立「實境秀」節目，透過影片記錄他創業過程，聖結石透露他投資了一千萬，創造屬於自己潮牌品牌「SAIN’T」，該實境影片公開後，有高達42萬人次瀏覽，粉絲迴響熱烈與他分享創業心得，讓他深具信心。他此行在典禮上遇見吳克群，正好請益吳克群經營潮牌之道，以及如何在全球佈局延展分店，吳克群大方分享他的生意經，讓他受益良多。

(中時 )