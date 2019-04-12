浤圃建設「新華段」緊鄰巨蛋商圈，近日正式動土。（柯宗緯攝）

市場看好高雄房市，尤以巨蛋商圈為熱區，被譽為「房市黑馬」的浤圃建設瞄準首購族及首換族，在左營至真路與文萊路交叉路口的基地，推出總銷14億的「新華段」建案，近日舉辦動土典禮，將規劃樓高15樓、2至3房產品，店面3戶、住戶105戶，合計108戶。另將切入多個都更案及危老重建案。

浤圃建設董事長蘇宏圃指出，去年大舉買進5000坪建地，今、明2年將在高雄仁武、新興、左營及三民等四區，推出8個首購宅建案，其中包含1個都更案及2個危老重建案，總銷共達120億元。

浤圃建設大膽挑戰一般建商不願投入的都更案及危老重建案，蘇宏圃坦言，中央、地方政府雖祭出容積獎勵等利多措施，但實際執行整合仍有不少難度， 他以浤圃建設在成功漢神商圈的都更案為例，這棟大樓除了一家銀行是正常企業，其他樓層，不是八大行業，就是淪為法拍閒置，造成該區不少居住安全威脅，並與附近學區與商圈形成嚴重對比。

他說，目前該案透過都更的方式，將此建物重建活化，已進行到審議的階段，希望透過與內政部、財政部的強力推廣與整合之下，與都更範圍內的銀行，能夠盡快協商完成，為高雄再添一都更成功案例。

(中時 )