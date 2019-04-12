2月經常性薪資增幅跌破2％ 近15個月首見 19:172019/04/12 工商 于國欽 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 主計總處今（12）日發布二月薪資調查，受景氣擴張力道趨緩影響，經常性薪資年增率降至1.86％，為近15個月首度跌破2％。 國勢普查處副處長潘寧馨表示，今年二月的工作天數與去年二月相同，因此經常性薪資成長趨緩，與工作天數變化無關，主要還是去年景氣不錯、基期較高，而近來景氣擴張力道趨緩所致。 主計總處同時也估算了年初企業發放「年終獎金」的情況，平均每位受僱者領了1.69個月（1.69個月的經常性薪資），比去年的1.70個月略低。 (工商 ) #薪資 #經常性薪資 #景氣 #擴張 #力道 也許您會感興趣 推薦閱讀 社工薪資回捐「做功德」 立委批政府無行政作為 13:502019/04/08 社工捐薪做功德 立委批政府無能 04:102019/04/09 維持執法力道 配套要到位 04:102019/04/09 憂景氣放緩 防禦型資產聚焦全球債及新興當地債 16:212019/04/09 台灣氣立 首季營收創同期次高 19:512019/04/09 名模條款納入通勤費核實減除 財政部回應了 21:532019/04/09 看好新興市場 布局大中華基金 04:102019/04/10 《業績-百貨》景氣不佳，詩肯首季營收年減2成 11:082019/04/10 陸城市薪資排行 滬第一杭緊追 04:092019/04/11 歲修供需緊俏、庫存去化力道增溫 HDPE、EVA、PP行情看俏 15:012019/04/11 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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