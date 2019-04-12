主計總處今（12）日發布二月薪資調查，受景氣擴張力道趨緩影響，經常性薪資年增率降至1.86％，為近15個月首度跌破2％。

國勢普查處副處長潘寧馨表示，今年二月的工作天數與去年二月相同，因此經常性薪資成長趨緩，與工作天數變化無關，主要還是去年景氣不錯、基期較高，而近來景氣擴張力道趨緩所致。

主計總處同時也估算了年初企業發放「年終獎金」的情況，平均每位受僱者領了1.69個月（1.69個月的經常性薪資），比去年的1.70個月略低。

(工商 )