聯合國拉丁美洲和加勒比經濟委員會執行秘書巴爾塞納近日表示，大陸提出的「一帶一路」倡議是具有遠見的國際合作倡議。在今天的大陸外交部記者會上，有記者提問：請問在第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇即將舉行之際，你怎麼看待國際組織參與「一帶一路」合作的前景？

大陸外交部發言人陸慷回應，應該說國際上現在認同和支持「一帶一路」合作的觀點正在越來越成為主流。

陸慷表示，據他目前掌握，已經有125個國家和29個國際組織同陸方簽署了「一帶一路」合作文件。「一帶一路」倡議同聯合國2030年可持續發展議程有效對接，形成了促進全球共同發展的政策合力。

陸慷表示，聯合國秘書長古特雷斯已經多次、包括去年9月他來華時也表示，聯合國認同並支持「一帶一路」倡議，「一帶一路」對聯合國削減全球貧困人口的目標有重要意義。聯合國難民事務高級專員格蘭迪也表示，「一帶一路」對聯合國來說是一個積極的倡議，希望中國能激勵更多國家一同走向繁榮穩定的道路。聯合國兒童基金會執行主任、世界糧食計畫署執行主任等這些聯合國系統和國際組織的負責人，都對「一帶一路」表示讚賞。

陸慷表示，大陸願意與有關各方在「一帶一路」框架下攜手合作，促進地區互聯互通，促進世界經濟增長，應對全球性挑戰，實現共同繁榮。

(中時 )