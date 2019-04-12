民眾投資、購買金融商品，難免有糾紛，現在不止金融機構與客戶間電話會錄音，現在連金融公會都要錄音，壽險公會因出現保戶抗議、客訴，近期已採取電話全程錄音，強調「保障雙方權益」。

投信公會亦有相關機制，但日常電話並不會啟動錄音，只有在投資爭議或相關糾紛的民眾打第二次電話時，就會啟動錄音，但目前這項機制仍極少啟動。

金管會有要求如電話行銷必須全程錄音，壽險業銷售保單給70歲以上保戶，也必須錄音，有些壽險公司如打出去確認保戶投保意願等電話，也都會錄音存證。

金融業者表示，若有投資或投保糾紛，民眾除了到金融機構抗議，去金融評議中心申請評議外，也會到金管會、立法院各單位陳情、抗議，尤其民眾會向金管會抱怨金融機構處理態度不佳等，讓金融機構也會「挨罵」，因此如客服電話等多數會全程錄音，作為「呈堂證供」。

金融公會並未對外營業，也不是仲裁單位，但民眾抗議時也可能到各金融公會，如壽險公會近期也遭遇類似困擾，即有保戶到公會抗議保單失效、不理賠，有時甚至一整天不走。

另外壽險公會也提供民眾可以查詢投保紀錄，也曾被「客訴」因對態度不佳、不能將心比心，但其實有些時候是公會人員並無權對此問題回答，或不是其可協助的範圍。所以壽險公會決定，所有電話都全程錄意，無論是打來問保單、問保險公司資訊、問投保紀錄、洽公、抗議等，一律「全都錄」，以備未來若有任何客訴或法律糾紛時，可作為證據。

(工商 )