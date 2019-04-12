民進黨總統初選延後，政治效應也延燒。繼前國防部長蔡明憲宣布退出民進黨之後，原本參入台南市議會民進黨團運作的無黨籍市議員谷暮．哈就，12日也以看不到民進黨風骨，不知為何還要繼續跟民進黨站在一起為由，宣布退出民進黨團運作。

谷暮．哈就認為，以前認識的民進黨，相當重視弱勢族群，也擁有民主價值。她在從政之後，因為沒有黨派，加上對民主的堅持與民進黨擁有共同理念，因此覺得在台南市議會與民進黨有合作的空間。

後來發生台南市議長李全教事件，當時的前台南市長賴清德因堅持不進議會，承受相當大的壓力，更為此賭上政治生命，讓她頗為震撼。賴清德不畏權勢的堅持與她不謀而合，因此她對民進黨也有更深的認同，甚至還當選民進黨團的總召。

谷暮．哈就強調，此次民進黨總統初選延後，不僅破壞民主程序，也摧毀民進黨長期以來的民主價值，恐怕還會加劇雙邊分裂，甚至會影響人民的觀感，讓她實在看不下去。

她還說，民進黨初選延後，如同換柱事件強渡關山，號稱民主的政黨應該要有雅量接受多人競爭，如今她已經看不到民進黨的風骨，不知道為何還要繼續與民進黨在一起，因此在留言「大家加油」後，選擇退出黨團運作，但仍相信黨內與他們同心的人，會繼續為民主加油，也期待民進黨能盡快找回初衷與價值。

市議會民進黨團總召林宜瑾則指出，曾與谷暮洽談過，谷暮也表達堅持民主的態度和立場，目前谷暮只是退出群組，還沒有收到對方退出黨團的相關文件，將全力慰留，不讓谷暮退出黨團。

據了解，本屆台南市議會共有57席議員，原本民進黨團有26席，但在議長選舉後只剩22席，如今谷暮又退出，只剩21席。

(中時 )