政治大學教職員宿舍「化南新村」歷史悠久，校方因校地不足，有意拆除興建法學院大樓，不過北市文資會去年決議全區保留 ，事後政大提出行政訴願。近日結果出爐，化南新村遭撤銷原處分，90日內另做適法處分。議員徐弘庭不滿表示，竟然是因行政瑕疵而被另處，局處應被追究責任！質詢一結束就傳出文化局將化南新村列為暫定古蹟的消息。

面對訴願結果出爐，文化局主祕劉得堅說，因出席委員比例及統計方式造成誤解，訴願人有提出審議代表性問題，法務局也希望作更好的呈現，皆虛心接受。由於議員要求在文資會前保護文資，傳出文化局已在今天將化南新村列為暫定古蹟。

法務局長袁秀慧表示，之所以遭到撤另處應是程序問題，由於該案涉及財產的影響層面較廣，希望程序上盡量不要有瑕疵，因此訴願部分先撤銷，讓機關作另為適法的處分。袁說明，「另處」表示回到機關最開始做決定之前的狀態，

徐弘庭痛批，化南新村竟然是因文化局的程序瑕疵而被另處，而非實質認定問題，這攸關行政能力的問題，且去年曾發生洲美暫定古蹟誤拆事件，憂心該案因空窗期而「另外被處理掉」。

劉得堅表示，將依訴願決定書補足相關文件，再送到文資會審議，將在訴願要求的90日完成，也會與政大溝通，避免意見不一致，另於現場設置告示，避免發生洲美類似事件。

對此，政大表示，尚未接獲北市府訴願決定書，因而暫無評論，但希望能以合法理性、共生共榮方式來處理化南問題。

(中時 )