台灣獨立樂團「落日飛車Sunset Rollercoaster」成軍十年，年初舉辦「貳零壹玖落日飛車「出差」演唱會」，今年還沒過半，全球已排定80場演出，除了9月將唱回台灣，他們還拓增版圖，前進北歐的瑞典、荷蘭、比利時、愛爾蘭等地巡演，其中，墨西哥是他們最想去唱的國家，團長國國表示：「因為當初我們的歌放上YouTube，最早發現我們並且轉發出去的就是一位墨西哥的歌迷！而且在網上的真的有許多墨西哥的歌迷一直留言說『Please come to Mexico』！」

為配合巡演名稱「出差」，演唱會主視覺海報中，落日飛車六人皆上半身西裝筆挺、下半身光溜溜沒穿褲子，國國笑說：「會取這個名字，有一部分是因為今年演出很多，巡迴跑了許多國家，很像出差的商務人士；另一部份是出差有種色色的感覺，很大人，出遠門幽會的意涵，就是我們喜歡把無聊當有趣！」

台北演出是這套巡演第56站，特別選在中秋節唱回台灣，團員們表示是「月圓人團圓的概念」，台北站是他們首次挑戰3000人的場地，坦言有售票壓力，｢近鄉情怯！希望歌迷們大家一起來TICC團圓」。落日飛車將於9月13日在台北國際會議中心開唱，購票洽ibon售票系統。

(中時 )