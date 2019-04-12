台中市長盧秀燕（中）12日與南投縣長林明溱（左起）、嘉義市長黃敏惠、雲林縣長張麗善、彰化縣長王惠美、苗栗縣長徐耀昌、新竹縣長楊文科共同簽署「中台灣區域治理合作宣言」。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕上任後，號召彰化、南投、苗栗、新竹縣、雲林縣及嘉義市，12日共同簽署「中台灣區域治理合作宣言」，盧秀燕表示，明年初總統大選，7位縣市首長沒有人要參選總統，要的就是公平資源分配頭建設，7縣市聯手起來，占了台灣三分之一，不要小看我們的力量，希望總統參選人重視中台灣。

盧秀燕、彰化縣長王惠美、南投縣長林明溱、苗栗縣長徐耀昌、新竹縣長楊文科、雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠共同簽署「中台灣區域治理合作宣言」，象徵中台灣區域合作將邁入嶄新紀元，發揮團結力量大的精神，聯繫空汙防治議題等訴求，更要一起讓「貨出去、人進來」。

7縣市首長共同簽署「中台灣區域治理合作宣言」，針對「空汙環保」、「經濟發展」、「交通建設」、「觀光旅遊」、「農產行銷」等議題擴大合作，共同宣示對抗中火空汙的決心，攜手解決空汙問題。

盧秀燕說，單打獨鬥的時代已經過去，中台灣7縣市合計人口數高達690萬人，團結合作才能有能見度，中央重南北、輕中部，團結力量讓中央在資源分配，對中台灣地區更加重視，建設考慮中部整體發展。

徐耀昌表示，藉由中台灣區域治理平台的合作，讓中央知道地方需求，兩岸和平互動，7縣市首長責無旁貸，將「政治擺兩邊，民眾利益擺中間」，一同拚經濟，讓所有台灣人過好日子。

楊文科在中科服務10年，對台中市有很深的感情，其餘六縣市首長都曾擔任立委，當時在立院給他很多支持，期待互通有無，尤其讓竹科及中科發揮科技產業的力量，讓鄉親有更好的生活水準。

(中時 )