2019年第2屆世界12強棒球錦標賽即將開打，其中B組將於11月1日至7日於台中市洲際棒球場舉行，市長盧秀燕表示，市府將全力以赴、盡善盡美做好地主責任，預祝中華職棒能有亮眼成績，中華民國棒球協會理事長辜仲諒希望球隊搶到東京奧運門票，最後目標勇奪冠軍。

盧秀燕說，台中市能夠在眾多爭取主辦的城市中脫穎而出，顯見各界棒球運動團體肯定台中在發展棒球運動上的努力，洲際棒球場是她在十多年前擔任立委時積極爭取的建設之一，如今洲際作為世界12強棒球錦標賽的主場，市府一定全力以赴盡地主責任。

辜仲諒感謝世界棒壘球總會會長Riccardo對台灣、台中洲際棒球場的肯定及信任，他將透露將組成最強中華隊，並邀請全台人民一同關注賽事、為中華隊加油。

Riccardo表示，賽事籌備順利，資格賽尤其重要，將決定2020年東京奧運門票；今年也採用全新賽事，更具挑戰性，並進入超級循環賽，期盼能超越四年前賽事2.5億的電視涵蓋率，受到更多關注。

運動局指出，賽事共分A、B、C三組，由上年度世界棒球排名前12名的國家出賽(墨西哥、美國、荷蘭、多明尼加、韓國、古巴、澳洲、加拿大、日本、委內瑞拉、波多黎各及台灣)，獲選為2020東京奧運的資格賽。

(中時 )