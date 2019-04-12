台電提「台中火力發電廠改善計畫書」僅降載10％，台中市環保局長吳志超、新聞局長吳皇昇12日痛批「中火不符程序、沒有誠意！」改善計畫書只有薄薄3頁，15日將公布重罰額度，不排除要求1至4號機組停工；南投縣長溱建議中部7縣市聯合向中火提告、求償，中火、經濟部不能再敷衍中部地區的民眾。

吳志超指出，將台中火力發電廠列為重點查核對象，展開空汙、水汙及廢棄物汙染防治密集聯合稽查，查獲放流水硝酸鹽氮不合格，3次採驗皆不符標準。

吳皇昇不滿「中火改善計畫書」內容相當薄弱，依《水汙染防治法》規定，限期改善期限最長為90天，空汙、水汙每天都持續發生，台中人還能忍受多久？台電欠缺改善誠意，讓台中人情何以堪？

「只降載10％！」吳皇昇表示，如果要改善中火空汙和水汙染，應提出50％降載量，站在市府立場，要捍衛市民健康，正式退回中火的改善計畫書，下周一經環保局審核若陳述未具正當理由，依違規情節處分開罰，不排除勒令停工。

林明溱號召中部7縣市按鈴申告求償，因為中部地區的肺癌致死率居高不下，南投縣深受中火燃煤產生的空汙侵害，7縣市團結力拚中火燃煤減量，「啟動核四、關掉中火」，向中火提告，為罹患肺腺癌的縣民請求醫療補償。

盧秀燕也表示，中火一而再、再而三違規，屢勸屢不改，要採取積極手段，才能對得起中部鄉親。

(中時 )