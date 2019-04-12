洗完澡要吹乾，美國佛州的一處公路休息站，發生三名裸女大鬧休息站，還開車撞警察拒捕的事件。3名年約18、19歲的女孩在公路上的休息站全裸吹風，她們告訴員警，自己剛剛淋浴現在正在「風乾」，不過警方前來阻止時，她們不但激烈拒捕逃逸甚至開車把警察撞飛。

Spectrum news報導，這3名女子是18歲的Oasis Mcleod、19歲的Jeniyah Mcleod與19歲的Cecilia Young，警方當時向她們詢問時，這3名女子突然開著車子逃走。不久警方就接到民眾報案，有輛汽車在國道上肆無忌憚的胡亂行駛，警方追蹤這輛車到一間便利商店，並在便利商店發現這3名女子，當她們走出超商時警方試圖逮捕其中一人，但員警隨其遭到其他兩名女子開車撞擊與攻擊，她們又成功逃逸，但警方後來連繫其他警力將其攔截並刺破輪胎，由於她們反抗相當激烈，她們將自己鎖在車內不出，警察最後只好打破車窗將3人逮捕，才結束這場鬧劇。

(中時電子報)