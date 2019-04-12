馬來西亞東海岸鐵路計畫復活 陸方同意造價大砍三分之一 21:462019/04/12 中時 諶悠文 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 已發 (中時 ) #東海岸 #馬來 #西亞 #計畫 #馬來西亞 也許您會感興趣 推薦閱讀 六輕氣爆鄉民驚恐 要求六輕提善後計畫 19:312019/04/08 新加坡航空 減用塑膠製品 20:212019/04/08 影》全台為戴資穎瘋狂 連霸助收視創高峰 11:082019/04/09 《科技》LINE擬招募50名工程師 11:082019/04/09 輔導畜牧糞尿資源化處理 花蓮縣成果全國第一 11:542019/04/09 影》戴資穎「帽子戲法」 世界羽聯都喊讚 17:272019/04/09 高醫呼應韓「醫療觀光」 與大馬2集團合作 17:572019/04/11 照護技術合作 高醫前進大馬 04:102019/04/12 吳宏修當水電工征服余佩真 04:102019/04/12 《生醫股》創源執行長蔡政憲：今年將首度插旗馬來西亞 16:142019/04/12 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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