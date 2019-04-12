輔大心理系性侵一案，受害人男友2016年5月在臉書爆料，時任輔大社科院長夏林清疑似吃案，被校方決議停聘一年，並經教育部核准，夏不服提告，主張教育部有違法缺失，台北高等行政法院認為教育部未善盡保障大學自治職權，前日撤銷原處分，教育部則強調，並無干涉大學自主，將提上訴。

教育部表示，台北高等行政法院判決認為，在輔大教評會作成決議前，教育部一再行文輔大召開會議，有干涉大學自治之嫌，應有誤解。

教育部指出，依《性別平等教育法》第31條第3項規定，學校應至遲於2個月內完成教評會審議程序，教育部有督導及追蹤學校處理事件結果的責任，並無干涉大學自治的問題。

教育部強調，輔大相關人員涉及不當介入校園性侵害事件，經學校性平會調查確認，有衍生相關人員違反學生輔導法及性別平等教育法等之情事，並決議依《教師法》第14條第1項第13款，行為違反相關法令規定移送教評會審議，校教評會據此審議並決議予以停聘，

教育部指出，依法審酌後同意學校的決定，係基於相關事實及法律規範，並未濫用裁量。而且依台北高等行政法院92年判決認為，大學教評會係仿司法制度設三級，有糾正下級教評會認事用法之功能，應以校級教評會之決定為最終確定意見，始合於教評會設置之功能與目的，輔大校教評會決議停聘，似難謂與司法實務見解不合，教育部將在收到法院判決書後提起上訴。

(旺報 )