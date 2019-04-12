詐騙上億 久葉科技總經理神前被逮

已倒閉的久葉科技公司總經理，並曾獲選台灣十大傑出企業經理人的葉永和，2005年假藉增資名義誘騙民眾投資，藉此吸金上億元，最後捲款潛逃，10餘年來一直躲在新北市石碇的宮廟，化名「法虛子」講述佛道典籍，還被尊稱是「老師」，北市刑大12日前往宮廟逮人，依偽造有價證券、詐欺等罪通緝將他解送新北檢歸案。

檢警指出，久葉科技原本生產衛星定位儀器，葉永和擔任總經理，但2005年3月葉出現財務缺口，卻以增資為由，帶投資人前往五股工業區的廠營參觀，吹噓公司的獲利願景。

葉嫌誆稱公司所生產衛星定位儀器系統，已接獲國外大批訂單，在國內市場上是獨家商品，另在大陸投資開設「英義通電子」公司廠房，儀器已進行量產，因擴張較快，需要資金進行擴廠，未來獲利可期，以此吸引民眾出錢，不少人陸續借貸給葉上億元。

葉因財物缺口越滾越大，2005年5月公司人去樓空，不少投資人驚覺受騙，葉當時拋下妻子、兒子及特助獨自落跑，妻兒特助3人後來都遭起訴，葉也被發布通緝。

據指出，葉輾轉逃亡多處，最近幾年則躲在石碇某宮廟自稱老師，並向信徒開釋各種佛道典籍，北市刑大循線追查，12日將他循線逮捕，葉向警方表示，當初逃亡是因擔心被黑道追殺，他心生恐懼才會落跑，警訊後被解送新北地檢歸案。

(中時 )