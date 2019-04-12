創新與研發能量稱霸亞洲！工研院今獲頒美國科睿唯安(Clarivate Analytics)頒發「德溫特全球百大創新機構」，這是工研院在5年內三度獲獎，也是全球唯三入榜百大的研究機構之一，同時是全亞洲獲獎最多研究機構。另外鴻海科技也進入百大，第二度得獎。

科睿唯安德溫特百大創新機構報告自2011年首度發佈，旨在肯定能開發出具有價值的專利發明外，也在原創性、市場研究和是否有機會衍生其他發明方面可展現強大的商品化潛力。今年第8年，有知名國際創新企業如Google、亞馬遜與微軟進入。研究機構只有三家，分別是工研院、德國夫朗和斐協會以及法國原子能署，工研院分別在2015、2017、2018三年拿下。

工研院是在專利數量、專利獲准率、專利組合的全球化程度、專利影響力上四個指標表現亮眼，其中獲證專利1萬7千多件，科睿唯安大中華區德溫特與標準事業群總經理范永銀讚許：「工研院在專利影響力指標，就是被第三方引用的程度，是排名百大機構中的第一順位。」

「在工研院餐廳隨便碰到一個人，那個人可能就有拿到美國專利！」工研院技術移轉與法律中心主任王鵬瑜端出工研院笑話，驗證在統計上，工研院的專利產出在國際研發機構排名第一，平均每21名員工就產出1案，遠勝第2名德國Fraunhofer的120名1案。至2018年底工研院累積有效發明專利比例達98％。涵蓋光電、資通訊、機械、材化、生醫、綠能等六大研發領域，針對AI技術與無人機等尖端科技趨勢，也已深化布局。

工研院院長劉文雄表示，該院在追求創新的過程中，相當重視是否符合「創新生命週期」的要素，倘若背後缺乏專利保護或是未能商業化，充其量也只是曇花一現的構想。

他直指，台灣產業必須要轉型，其中最重要的關鍵是創新，看短期的市場是選美，長期的市場是舉重，而從選美到舉重的過程，則仰賴專利與智慧財產權的多元應用。

(中時 )