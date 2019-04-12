康橋國際學校秀岡校區11年級學生傅一方、蔡宜蓁及何瑀宸耗時1年時間研究「番薯皮應用在生物塑料」，獲得美國期刊發表。（葉書宏翻攝）

康橋國際學校秀岡校區11年級學生傅一方、蔡宜蓁及何瑀宸耗時1年時間研究「番薯皮應用在生物塑料」，獲得美國期刊發表。（葉書宏翻攝）

康橋國際學校秀岡校區11年級學生傅一方、蔡宜蓁及何瑀宸耗時1年時間研究「番薯皮應用在生物塑料」，獲得美國期刊發表。（葉書宏翻攝）

康橋國際學校秀岡校區11年級學生傅一方、蔡宜蓁及何瑀宸耗時1年時間研究「番薯皮應用在生物塑料」，獲得美國期刊發表。（葉書宏翻攝）

康橋國際學校秀岡校區11年級學生傅一方、蔡宜蓁及何瑀宸耗時1年時間研究「番薯皮應用在生物塑料」，獲得美國期刊發表。（葉書宏翻攝）

康橋國際學校秀岡校區11年級學生傅一方、蔡宜蓁及何瑀宸耗時1年時間研究「番薯皮應用在生物塑料」，獲得美國期刊發表。（葉書宏翻攝）

康橋國際學校秀岡校區11年級學生傅一方、蔡宜蓁及何瑀宸耗時1年時間研究「番薯皮應用在生物塑料」，不僅符合環保又兼具實用性，在指導老師Dr. Dino鼓勵下，將研究成果投稿至哈佛大學所支持的美國期刊Journal of Emerging Investigators獲得成功發表，成為創校以來首例。

3人的研究在2018年校內Science Fair 活動上發表後得到許多師長、同學的讚賞，更前往英國倫敦參加國際青年論壇，與逾500位學子一起同台展出，也吸收了不少國外學子的經驗。

3人對於可以獲得國外期刊發表感到「相當有成就感。」研究耗時1年時間完成，由於還有其他課業，僅能利用中午休息、自習及考試後的時間，亦曾利用校外教學搭高鐵的時間，在車廂內討論、撰寫研究報告，還曾經忙到忘記吃飯。

「2月14日難忘的日子！」傅一方說，情人節當天，當時與老師正搭車前往校外實習，突然接獲美國寄來的信件，讓她們三人雀躍不已，但開心僅有一時，由於國外期刊要求相當嚴格，她們又花了好幾個月的時間，將資料及後續研究補齊。

蔡宜蓁表示，在思考要以何種材料為原物時耗費不少苦心，一開始選用生產豆漿剩下的豆渣，但研究後發現其澱粉含量不足，遂決定改成隨處可見的番薯皮為原料，她還特地前往台北市知名的宵夜街，向店家拜託索取3大袋的廢棄番薯皮。

何瑀宸說，經由老師們的指導，她們發現研究的實用性不足，為增加番薯皮製成的塑料更具延展性，還曾利用排球等來回不斷測試，最後研究出完美的黃金比率，可利用塑料製作成保鮮膜、餐具等物。

Dr. Dino對於3人的表現讚譽有加，他表示，她們充滿毅力、好奇心及熱情，研究主題不僅符合環保概念、具研究價值，又可讓研究延伸兼具實用性，在科學領域中是實用、理論兼具的好作品。

康橋國際學校表示，高中生研究可在國外雜誌成功發表很不容易，該校一直強調，學校是孩子一個自我探索的場域，不僅在課程及活動的設計規畫上非常重視動手中學習的機會，也透過親自動手的過程，感受到學習和真實生活的關係，體會自己創造的成就感。

透過老師及學校的大力支持，學生們才能朝著自己的興趣前進，成功獲得肯定。

(中時 )